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إعلامي يثير ضجة بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

إعلامي يثير ضجة بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

الاهلي
الاهلي
الأربعاء، 08-05-2024 10:53 ص

وجّه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة نارية بشأن فريق الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب الدرديري: أكبر فتنة ابتلى بها جيلنا هى رؤيته للباطل ينتصر فى كل مكان، عندك مثلاً الأهلي فاز بنادي القرن وهو كان 7 بطولات والزمالك 9.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

 

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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