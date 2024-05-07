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حقيقة العرض السعودي لشراء مصطفى شوبير

حقيقة العرض السعودي لشراء مصطفى شوبير

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شوبير
الثلاثاء، 07-05-2024 11:00 ص

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا ببعض وسائل الإعلام، عن اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس الأهلي، في الصيف المقبل.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »، إن مصطفى شوبير لم يتلق أي عروض رسمية من الدوري السعودي، كما تردد مؤخرا كما لا توجد أي نية لمسؤولي الأهلي في التفريط في الحارس الشاب.

وأفاد حتحوت، إن هناك اتجاه لتفعيل اتفاق سابق بشأن تعديل وتمديد عقد شوبير مع الاهلي ، وذلك منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

 


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