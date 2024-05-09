تعليق مفاجئ من إمام عاشور على عودة غزل المحلة للدوري الممتاز





علق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على صعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز.

وكتب عاشور عبر ستوري على “إنستجرام”: “مليون مبروك لجماهير غزل المحلة واللاعبين العودة للممتاز”.

وحسم فريق غزل المحلة عودته سريعا إلى الدوري المصري الممتاز للمرة 48 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق بروكسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين ليحسم زعيم الفلاحين عودته مرة أخرى للدوري الممتاز بعدما هبط الموسم الماضي.



