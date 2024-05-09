طعن خطيبته 10 مرات أمام والدتها ثم ألقى بنفسه من الطابق الخامس والكشف عن السبب

أقدم شاب على قتل خطيبته بعدة طعنات نافذة بعد شجار بينهما لرفضها الزواج به، ثم ألقى خطيبها بنفسه من الطابق الخامس في محافظة أسيوط.



وتعود أحداث الواقعة عندما نشبت خلافات بين الضحية البالغة من العمر 17 عاما، وخطيبها البالغ من العمر 30 عاما، أدت إلى فسخها للخطوبة التي دامت 9 أشهر، ورفضها إتمام الزواج، ليعود خطيبها بعد 4 أيام بسلاح أبيض ويقتلها، بعدما لاحقها إلى منزلها.

وطعن الشاب خطيبته بـ10 طعنات نافذة أغلبها في منطقة الظهر، ثم طعن نفسه وهرب إلى الدور الخامس وألقى بنفسه ليسقط مصابا بكسور وجروح خطيرة.

وذكرت إحدى شهود العيان إن الشاب حاول طعن والدة خطيبته التي حاولت تخليص ابنتها من بين يديه، ما أدى إلى إصابتها بطعنة طائشة.