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خان شقيقه بمعاشرة زوجته ثم أنهى حياته بمساعدتها في كفر الشيخ

خان
ا
الأربعاء، 08-05-2024 01:03 م


شهدت إحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل مأساوية حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها بمساعدة شقيق زوجها، كي يخلو لهما الجو للعيش معًا.

 

المتهمان بالواقعة هما "م.ا.هـ.أ"، 27 عامًا، شقيق الضحية، ويقيم بإحدى المناطق التابعة لمركز مطوبس، و"ن.م.أ.ح"، 25 عامًا زوجة الضحية، أما المجني عليه فهو "ن.ا.هـ.أ".

المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيق زوجها ارتبطا معًا بعلاقة آثمة، وأقرت السيدة بصحة اعترافاتها حول التهمة الموجهة إليها "أنا فعلا غلطت في الأول معاه لكن والله العظيم ما أعرف بموضوع القتل ولا حرضته على قتله هو أنا أقتل جوزي ليه؟".

 

واعترفت المتهمة على عشيقها شقيق زوجها بقتله فعليًا وقالت أمام المحكمة "هو قتله بس أنا ما أعرفش هو ناوي له على قتله..أنا شوفته وهو بيقتله لأني حضرت الجريمة في مكان حدوثها".

 

ومن خلال التحقيقات تبين أن المتهمان بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، واستدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى إنهال عليه ضربًا.

 

لم يتوقف الأمر عند ذلك وكال المتهم الأول بشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخرى "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.

 

بعد انتهاء الواقعة واكتشاف جريمة القتل تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمان بالواقعة، وعلى إثر ذلك ألقي القبض عليهما وبدأت النيابة في التحري والتحقيق حول أسباب جريمة القتل.

 

من جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهمان ولاحقًا جرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات لما وجه إليهما من اتهامات تتعلق بالقتل العمد، وذلك في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

 

وبجلسة 20 يونيو 2023، قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، بمعاقبة سائق عشريني يقيم بمركز مطوبس وزوجة شقيقه بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما بقتل شقيق المدان الأول وزوج المدانة الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما بين كلا المدانين.

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