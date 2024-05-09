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وزير سابق يكشف سبب عدم تحرك الجيش بعد دخول إسرائيل محور فلادلفيا

الجيش
ارشيفية
الخميس، 09-05-2024 12:26 م


كشف وزير المجالس النيابية الأسبق، الدكتور مفيد شهاب، سبب عدم تحرك الجيش بعد دخول إسرائيل محور فيلادلفيا خلال عمليتها العسكرية برفح.

وقال: "احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعا من محور فيلادلفيا فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر".

وأضاف: "الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح، لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراض فلسطينية".

وأشار إلى أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر، ويثير قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل"، مؤكدا أن "الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك، وأن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها".

وتابع: "إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية فلن تقبل القاهرة ذلك أو تسمح به، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل".

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