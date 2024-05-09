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أصالة تثير الجدل بفعل مفاجئ وصادم .. هل انفصلت عن زوجها؟

اصالة
اصالة
الخميس، 09-05-2024 11:11 ص

 

قامت الفنانة السورية أصالة بحذف الصور التي تجمعها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، من حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

واكتفت أصالة بالاحتفاظ بفيديو واحد فقط يجمعها بزوجها، ولم تقم بإلغاء متابعته كما أشيع

الفيديو الذي احتفظت به أصالة علقت عليه قائلة: "إلك روحي لأنك اعتنيت فيها إلك قلبي لأنك داريته شكراً سيّدي ياحبيبي شكراً أبي على اهتمامك فيّي"

وتابعت: "تعلمت معك الحب على أصوله والفن على أصوله وأهم شي شفت معك الدّنيي دنيي إلك بهديك نفسي وكلّ شي سوا نحنا عم نصنعه ونتايجه إلنا نحنا الاتنين سوا يا جوزي العظيم".

من ناحيته رفض أنس نصري شقيق الفنانة أصالة التعليق على الأمر، وأكد أنه لا يتدخل في حياة شقيقته الشخصية

ولم يصدر أي تعليق من جانب أصالة نصري وزوجها فائق حسن حتى الآن.

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