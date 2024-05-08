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مي حلمي تكشف سبب عدم موافقتها الظهور مع محمد رشاد في "مقلب رامز"

الأربعاء، 08-05-2024 12:50 م


كشفت الإعلامية مي حلمي عن تفاصيل عدم مشاركتها في برامج المقالب "رامز جاب من الأخر"، مع طليقها المطرب محمد رشاد.

وقالت مي خلال لقائها في برنامج " et بالعربى": "المقلب إن إنت تجيبلي حد أنا على خلاف معاه أنا استحاله أقوله صباح الخير دي وحشة في حقي جدا ولا أنا هقبلها ولا أنا مستنيه فلوس".

وتابعت: " ناس كتير جدا قالتلي كنتي روحتي وآخدتي الفلوس قلت لهم متلزمنيش أنا بعمل في نص ساعة إعلان بـ25 ألف درهم مش محتاجة الفلوس دي في أي حاجة والناس شاهدة على الكلام ده".

واستكملت: "البرامج دي مش هدفها صلح، كل مذيع بيهمه برنامجه والمشاهدة كل سنة هتبقى عايز تكون أعلى من اللي قبلها فاستحالة تقولي مصلحتي أهم من مصلحتك، وهو أنا صغيرة مستينة حد يصالحني على حد وأنت مين عشان تصالحني هو أنا معنديش أهل أو أصحاب هاجي أتصالح على الشاشات، كنت عملتها قبل كده وخدت فلوس كتير".

واستضاف برنامج "رامز جاب من الأخر" عدد من الضحايا الموسم الماضي، من بينهم نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، منهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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