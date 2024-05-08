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علاء مبارك يهاجم مؤسسي "تكوين": إزازة البيرة المشبرة دي بتاعت مين يا عفاريت

مبارك
المشاركون
الأربعاء، 08-05-2024 11:11 ص


هاجم علاء مبارك مؤسسي مركز تكوين الفكر العربي وسخر منهم، بعدما نشروا صورة جماعية لهم عقب التدشين الذي أثاؤر الجدل خاصة أن المشاركون به لهم مواقف معروفة ضد الشريعة والسنة النبوية.

التشكيك في السنة النبوية

وقال علاء في تعليق على صورة نشرها على صفحته بمنصة أكس: "مركز تكوين الفكر العربي لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان! المركز أعلن أن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية وده كلام جميل جداً ومحترم بس المشكلة أن هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الأشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون اساساً في السنة النبوية والعقيدة ومنهم من يسيء للصحابة رضى الله عنهم ومنهم من شكك في رحلة الإسراء والمعراج منكرا وجود المعراج!.."

كل نن هب ودب

وأضاف مبارك قائلا: "وهنا تأتي المشكلة لأنه ليس لكل من هب ودب أو قرأ بعض الكتب والمراجع عن الدين والسنة يأتي ليتحدث ويفتي ويلقي بأفكاره حتى يشكك الناس في معتقداتهم ودينهم، فأفضل من يقوم بهذا هو الأزهر الشريف وعلماؤه و دور الأزهر الشريف هو إعادة النظر في المناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشبهات المثارة حول الاعتقاد ومواجهة التطرف الفكري وبيان المعالم الحقيقة للدين الإسلامي.."

إزازة البيرة

وتابع ساخرا: "نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم و الأهم إزازة البيرة الاستلا المشبرة دي اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت".

 

يذكر أن المركز أعلن أن من أهدافه: "تعزيز خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، وتشجيع المراجعات النقدية، والتحفيز على طرح الأسئلة على المسلمات الفكرية، والأسباب التي تحول دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية".

 

 

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