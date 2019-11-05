حفلة جنس جماعي.. تفاصيل اغتصاب فتاة حتى الموت بدولة عربية

05 نوفمبر 2019 - 09:47 ص

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط النظر في قضية 10 متهمين باغتصاب فتاة، وتعذيبها حتى الموت.

وكان المتهمون قد وثقوا جريمتهم عبر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة، ما تسبب في صدمة بالشارع المغربي، واعتبر سببا في إدانتهم بالجريمة.

ويواجه المتهمون العديد من التهم، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية واستخدام وسائل تعذيب، والاحتجاز المرتكب مع هتك العرض، وغيرها من الجنح.

وكانت القوات الأمنية قد حددت هوية المتهمين، وألقت القبض عليهم، حيث تراوحت أعمارهم بين 33 إلى 61 عاما، ليتم عرضهم على النيابة ومنها إلى المحكمة.