بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

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ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في إطار كأس السوبر المصري لعام 2019،2020.

ويدخل الأهلي اللقاء بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تولى المسئولية الفنية للفريق مطلع سبتمبر الجاري، وتعد مباراة اليوم أول ظهور رسمي للأهلي تحت قيادة فايلر في إطار المنافسات المحلية.

فيما يسعى فايلر إلى استغلال انطلاقته المثالية في مشواره مع الأهلي بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات الأفريقية خارج الديار وعاد من غينيا الإستوائية بالفوز على حساب كانو سبورت.

ومن جهة أخرى يدخل الزمالك اللقاء قيادة الصربي ميتشو الذي يقود الزمالك اليوم في أول قمة له بعد تحقيق لقب كأس مصر ساعيًا لتحقيق بطولة جديدة للقلعة البيضاء وله على المستوى الشخصي.

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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