شاهد.. دولفين يفاجئ مصطافين بمياه فايد بالإسماعيلية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشباب يقومون بالسباحة على أحد شواطئ فايد بالإسماعيلية إذ فاجأهم دولفين في عرض المياه.

ورصدت عناصر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة في الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، مشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عدد من أسماك الدلافين صديقة الإنسان بمياه مدينة فايد في المحافظة.

وكانت عناصر الطوارئ والسلامة العامة بوحدات التنمية المحلية بمركز ومدينة فايد، خلال تفقدها الشواطئ، رصدت زيارة الدلافين صديقة الإنسان بالقرب من شواطئ فايد في الإسماعيلية.

وواصل مسئولى الرصد بالشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، تفقد حدائق وشواطئ الإسماعيلية.

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