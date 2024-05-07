"أرفض معاشرة زوجي لأنه لا ينفق عليّ".. الإفتاء ترد

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الورداني
الثلاثاء، 07-05-2024 12:43 م

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا، من متصلة تقول:" زوجي يرفض الصرف على، بحجة إني بشتغل ولازم أصرف على نفسي، وأنا ساعات بمنع نفسي عنه، وبقيت أكرهه من معاملته لي، فهل حرام على منع نفسي عنه؟

وقال أمين الفتوى، إن الحياة بين الزوجين تكون بالحسنى، متابعًا: «واضح إنك حاسه أنه ناظر في فلوسك من البداية، وإنتي متزوجة عشان حد يحميكي ويرعاكي، فلما ده محصلش إنتي حاسة إنك مظلومة.

وأضاف الورداني، خلال برنامجه" ولا تعسروا" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": الزوج مكلف بالنفقة عليك، هذا واجلب عليه، وأنت غير مكلفة بالنفقة في بيت الزوجية.

وأوضح أنه أيضًا لا يجوز لك الامتناع عنه، إذ يجب إيجاد حل لهذه المشكلات، عبر الذهاب إلى الحكماء من أجل التوصل إلى حلول.

 


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