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خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً

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خالد مرتجي
الإثنين، 06-05-2024 02:55 ص

 

استعرض الإعلامي هاني حتحوت، تصريحات خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، بشأن غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات، أمام الأهلي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية.

 

وقال مرتجي، عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه لم يتواجد في مراسم تتويج سيدات الزمالك ببطولة إفريقيا للطائرة لأن البروتوكول يتيح وجود رئيس اللجنة العليا المنظمة وهو محمد الدماطي، هذه ليست بطولة محلية، والأمر مختلف عن نهائي كأس السلة أمام الاتحاد.

 

وأضاف مرتجي، «بقيت أنا وباقي أعضاء مجلس إدارة الأهلي حتى نهاية مراسم التتويج كاملة، ولم نرحل بعد نهاية المباراة. كما أننا هنأنا مسؤولي الزمالك جميعًا على التتويج».

 

وأشار إلى أن الأهلي توج بأغلب البطولات، لكنه فرط في الفوز على الزمالك، وتحديدًا في الشوط الرابع، لكن القادم أفضل، متابعًا «لن نسمح نحن أو مجلس إدارة الزمالك المحترم لأحد بإحداث الوقيعة بيننا، علاقتنا رائعة ولن يعكر من يرغبون في الصيد في الماء العكر صفوها».

 

وواصل تصريحاته، بأنه لم يحدث إطلاقا التواصل مع مريم متولي لاعبة الزمالك الحالية والأهلي سابقًا كما قالت، بل إن مريم واللاعبات الأخريات اللاتي رحلن عن الأهلي هناك قرار بإجماع مجلس الإدارة بعدم عودتهن نهائيًا بسبب طريقة رحيلهن عن النادي.

 

واختتم تصريحاته «كما لم يحدث أن تواصل معنا أحد لعودة اللاعبات، ونتمنى لهن التوفيق في فريقهن الزمالك».

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