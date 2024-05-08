الخميس 09 مايو 2024
توقيت مصر 02:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك الرسمية

هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟.. مفيد شهاب يحسم الجدل ويفجر مفاجأة

خان شقيقه بمعاشرة زوجته ثم أنهى حياته بمساعدتها في كفر الشيخ

مي حلمي تكشف سبب عدم موافقتها الظهور مع محمد رشاد في "مقلب رامز"

فيديو صادم.. على البليهي يصفع زميله على وجهه داخل الملعب

علاء مبارك يهاجم مؤسسي "تكوين": إزاة البيرة المشبرة دي بتاعت مين يا عفاريت

من داخل غرفة التخدير والكيماوي.. أول ظهور لـ وسيم يوسف بعد إصابته بالسرطان

اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية.. وأول رد فعل من إسرائيل

النيابة لم ترأف به.. دخل الغرفة فوجد شقيقه يعتدي على أمه فأنهى حياته وهذا مصيره

إعلامي يثير ضجة بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

مجدي شطة يهرب من على سلالم النيابة بعد ضبطه بمخدرات

شطة
مجدي شطة
الأربعاء، 08-05-2024 10:50 ص

 

هرب مؤدي المهرجانات مجدي شطة من كاميرات الإعلام أثناء تصويره داخل نيابة المرج بعد ضبطه متلبسًا بمواد مخدرة في المرج.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه.

القبض على مجدي شطة بالصدفة

ألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، القبض على مؤدي المهرجانات مجدى شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة.

جاءت قصة ضبط مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مواد مخدرة بالصدفة البحتة، حيث توصلت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة، الى قيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعى على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.

وتمت مراقبة المتهم، بعد أن توصلت القوة لمكان تمركزه في منطقة المرج، وقفت القوة الأمنية في مكان بعيد لكنها كانت تشاهده، وفور وصول أحد الأشخاص إليه قامت قوة من قسم المرج بالهجوم عليه وضبط الشخص الذي كان يتعامل معه، ودلت التحريات أن هذا الشخص الذي تم ضبطه وبحوزته 2 جرام من مخدر الآيس هو مؤدي المهرجانات مجدى شطة الذي قال فور ضبطه «حظى منيل».

2 جرام آيس بقصد التعاطي

وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشة اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها منذ لحظات.

اعتراف شطة بحيازة الآيس

تمسكت القوة الأمنية بموقفها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، ثم اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

 

إخلاء سبيل شطة

باشرت النيابة التحقيق مع شطة، وأمرت بتحريز لفافة مخدر الآيس التي ضبطت معه، وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات، بضمان مالي 10 آلاف جنيه، وعرضه وصديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.

ليلة القبض على صاصا

جاء القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة، بعد يوم من إلقاء القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بمعرفة أجهزة الأمن في الجيزة، في حادث سير تسبب في إصابة مواطن، ووفاته.

وأمرت النيابة خلال الساعات السابقة بعرض عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد اتهامه بقتل «سائق» أعلى الطريق الدائري إثر دهسه بسيارته الملاكي، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه، إذ كان يسير بسرعة فائقة، وفق شهود العيان بمحضر الشرطة المرفق بتحقيقات النيابة.

 

سيارة عصام صاصا

وإلى جانب ذلك القرار، طلبت النيابة فحص سيارة مطرب المهرجانات من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

إقرأ ايضا

مف40

هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟.. مفيد شهاب يحسم الجدل ويفجر مفاجأة

خان

خان شقيقه بمعاشرة زوجته ثم أنهى حياته بمساعدتها في كفر الشيخ

مي حلمي

مي حلمي تكشف سبب عدم موافقتها الظهور مع محمد رشاد في "مقلب رامز"