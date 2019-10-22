» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وجالطة سراي

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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