» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وجالطة سراي

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يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.


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