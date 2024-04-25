الجمعة 26 أبريل 2024
توقيت مصر 05:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غير مستقر.. سعر الدولار الآن بالبنوك بعد ارتفاعه المفاجئ

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن التوقيت الصيفي والشتوي

بعد مغادرة قادتها لتركيا.. حقيقة غلق مكتب حماس في قطر

"كوكاكولا الراعي".. أول رد من الأهلي على الهجوم عليه بسبب فلسطين

الكشف عن جرائم إسرائيلية بشعة ضد المصريين في رفح

دولة عربية تعلن إعـ.ـدام 11 شخصاً وتكشف جريمتهم

"مش عقول اللي بيحصل".. ميدو يكشف واقعة صادمة في تزوير أعمار اللاعبين

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة.. ويرد: أنا مش جمهور أنا معزول

اشترا المقابر سوياً.. من هو الفنان الذي دفن صلاح السعدني بجواره؟

ضبط سعودي يتحرش بالرجال وآخر يسب الذات الآلهية

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير الجدل في أول ظهور لها

465721_0
محمد ومي
الخميس، 25-04-2024 11:49 ص

 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون جينز.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

ظهرت ابنة مي عمر في الصور بفستان بسيط باللون الفوشيا و ذا أكمام مكشوفة، وانتعلت حذاء صيفي مسطح باللون الذهبي.

 

إقرأ ايضا

662a13394c59b77cc5557f6d

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن التوقيت الصيفي والشتوي

261596

الكشف عن جرائم إسرائيلية بشعة ضد المصريين في رفح

download (1)

اشترا المقابر سوياً.. من هو الفنان الذي دفن صلاح السعدني بجواره؟

أخبار متعلقة

BB1jMT1m

محمد سامي: لو همسح تاريخي كله مقابل عمل واحد هيكون «جعفر العمدة

images (6)

مي عمر: أبويا فلاح وانفصلت عن محمد سامي في الخطوبة