تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن رضاه بالنتيجة التي انتهت بها مباراة الأهلي اليوم أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد بيبو إن لاعبي الأهلي والجهاز الفني بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة وما قبلها من تحضيرات واستعدادات لهذه المواجهة وظروفها الصعبة.

وأضاف بيبو أن الفريق واجه ضغوطات عدة، وكان هناك تحضيرات كثيرة قبل مباراة مازيمبي سواء في الجانب الفني أو الإداري.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجميع بذل جهدًا مضاعفًا خلال هذه المباراة، والنتيجة جاءت مرضية ولكن الحسم والصعود سيكون في مباراة العودة بالقاهرة.

واستكمل بيبو: «أثق في خبرات وقدرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مباراة العودة. نتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر والجميع الآن في حالة تركيز والعمل يتم على قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وأتم بيبو: «الفريق يطير إلى القاهرة مباشرة، وبعد الراحة سيبدأ الجهاز واللاعبون سريعًا التحضير لمباراة العودة، التي نتمنى أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا يصنع الفارق كما هي عادة جماهير الأهلي».

واختتم بيبو حديثه بأن مباراة العودة ستكون صعبة، خصوصًا أن مازيمبي منافس قوي ويلعب كرة سريعة ويجيد التهديف خارج ملعبه.