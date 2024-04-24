الأربعاء 24 أبريل 2024
توقيت مصر 20:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هبوط حاد.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية

الدوري الإنجليزي.. الشرطة تقتحم الملعب وتعتقل لاعبين متهمين بالاغتصاب

مقاطعة واسعة للأسماك بسبب الأسعار.. بدأت من بورسعيد وامتدت للمحافظات

أمين الإفتاء: من يترك سيارته دون صيانة "آثم شرعاً"

حبس الحسناء العراقية "أم اللول" بتهمة مخلة للآداب

الكويت.. متعاطي يتقدم بشكوى للشرطة ضد تاجر مخدرات لغشه في البضاعة!

اعتدى عليها جنسياً لمدة ساعتين بعد قتلها.. تفاصيل جريمة عامل الدليفري مع الطفلة "جانيت"

مصرية إسكندرانية.. من هي نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا التي تدعم إسرائيل وتقمع التظاهرات؟

40%.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الأسعار

قصة حب انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز المحلة

الكويت.. متعاطي يتقدم بشكوى للشرطة ضد تاجر مخدرات لغشه في البضاعة!

b77410e6-8110-4e53-81ea-c03374d60c42
ارشيفية
الأربعاء، 24-04-2024 12:29 م

 


تابعت الأجهزة الأمنية في الكويت، بلاغاً هو الأول من نوعه، إذا قدم متعاطي مخدرات بلاغاً ضد تاجر واتهمه بغش المواد المخدرة.

 

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تقدم مدمن بشكوى ضد تاجر مخدرات بعدما اشترى من الأخير كمية مخدرات بقيمة 300 دينار كويتي، ثم ثبت بعدها أنه مخلوط معها ورق شجر، وحددت محكمة الجنايات جلسة 26 مايو لنظر الشكوى.

وأشار المتعاطي في المحضر، أنه عندما تناول المخدرات التي اشتراها منه "لم يحدث له شيء".

فيما نصب رجال المباحث في الكويت كميناً لتاجر المخدرات وتم ضبطه وتفتيش منزله، وعثروا على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع.

واعترف تاجر المخدرات، في التحقيقات، أنه خلط المواد المباعة للمتعاطي بورق الشجر لزيادة الكمية له وتوفيرها لبيع أكبر كمية.

وتمت إحالة تاجر المخدرات إلى النيابة العامة، حيث وجهت للشاكي تهمة التعاطي.

إقرأ ايضا

8e470947-5f5e-478b-b0be-3e81b3ed455f

مصرية إسكندرانية.. من هي نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا التي تدعم إسرائيل وتقمع التظاهرات؟

fede41ff-5a25-4dfb-ba46-5455b0fde8c4

سعودي يقتل شقيقته بطريقة بشعة.. والداخلية تطبق عليه شرع الله

IMG-20240421-WA0011

فيديو.. إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني بركله بالقدم فانظر ماذا حدث له

أخبار متعلقة

IMG-20240408-WA0017

أوهمها أنه "شيخ" من الأسرة .. المؤبد لشخص هتك عرض فتاة بالكويت

IMG-20240402-WA0027

مصري معالج بالرقية الشرعية يهتك عرض 3 فتيات بالكويت