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شوبير يكشف مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي امام مازيمبي

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شوبير
الخميس، 25-04-2024 11:52 ص

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي بلقاء الإياب بدوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “الأهلي اعتاد على تسجيل ٣ حراس بالقائمة قد يكون الزنفلي منهم رغم عدم تسجيله أفريقيًا، أو الشناوي برغم عدم دخوله مراحل التدريب”.

 وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة غداً على ستاد القاهرة الدولي.

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