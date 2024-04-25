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الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة.. ويرد: أنا مش جمهور أنا معزول

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الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة.. ويرد: أنا مش جمهور أنا معزول

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مرتضى منصور
الخميس، 25-04-2024 12:19 م


وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة قوية، بعد منعه من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات، في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لدوري القسم الثاني.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا جاي أشجع بلدي المنصورة، دخلتني أو مدختنيش هتتسأل، ليه مدخلتنيش؟، لأني كنت رئيس نادي الزمالك ورئيس رابطة الأندية ومعزول من هنا ومن هنا".

أضاف: "هل أنت مدخلتنيش عشان تستفزني؟، ده كان زمان لأنك هتتحاسب، هما بيقولوا ممنوع دخول الجمهور وأنا مش جمهور، انا ضيف وممكن أمشي، أنا أصلا مبحضرش مباريات الزمالك من سنين".
وأتم تصريحاته: "كان المفروض المحافظ يكون في استقبالنا، لأننا جايين نتفرج على الماتش وبشجع فريق بلدي، اللي بيحصل ده غلط، المفروض أنا جاي من محافظة تانية والعدد مش كبير، لكن أنا مش عارف مين اللي خايف من حضور مرتضى منصور".


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