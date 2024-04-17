الخميس 18 أبريل 2024
توقيت مصر 11:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد..صحفي إسرائيلي يشتم مذيع العربية وينهي معه المقابلة

الفنانة أحلام تفقد سيارتها الرولز رويس في سيول دبي

أحمد ماهر يدخل في نوبة بكاء على الهواء ويكشف السبب

سفير مصر الأسبق بتل أبيب: ما فعتله حماس في 7 أكتوبر "مقاومة مشروعة"

سعودي يدهس فتاة عمداً حتى الموت.. والداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصاً

انقطعت الكهرباء وسقط الأسانسير من السابع.. مصرع رجل أعمال بعد عودته من العمرة

بالشورت القصير.. شام الذهبي تثير الجدل بصورة جريئة مع زوجها

مقال شامل عن استخدام VPN مجاني في الألعاب المحظورة

الدولار يواصل الارتفاع ويسجل هذا الرقم رسيماً

رغم الإغراءات المالية والعسكرية.. السيسي يرفض طلب أمريكا إدارة غزة 6 أشهر

الدولار يواصل الارتفاع ويسجل هذا الرقم رسيماً

IMG-20240417-WA0001
الدولار
الأربعاء، 17-04-2024 01:37 م


ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024، وذلك وفقًا لآخر تحديثات معلنة من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تختلف اختلافا طفيفا فيما بينها.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، نحو  48.48 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB
ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

إقرأ ايضا

1634709028141632

مقال شامل عن استخدام VPN مجاني في الألعاب المحظورة

images

زيادة غير مسبوقة.. ماذا قال رئيس شعبة الذهب عن الأسعار الفترة القادمة؟

IMG-20240416-WA0008

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

أخبار متعلقة

IMG-20240416-WA0008

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

IMG-20240415-WA0011

مع أول يوم عمل.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

IMG-20240328-WA0008

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

IMG-20240327-WA0054

بعدما ارتفع لـ 48.. سعر الدولار في البنوك اليوم

IMG-20240326-WA0020

لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟.. تعرف على السبب

IMG-20240325-WA0018

بعد الهبوط المدوي.. مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي اليوم