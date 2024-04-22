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طارق السعيد: هجومي على الأهلي كان بالأمر المباشر وبعتذر جداً

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طارق السعيد
الإثنين، 22-04-2024 10:41 ص


أكد طارق السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلي السابق، أنه لم يرى أي شئ سئ داخل المارد الأحمر، وكان له وضعيته داخل الفريق ويعتبر تلك الفترة من الفترات المميزة في مسيرته الكروية.
وتابع السعيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مشوفتش أي حاجة وحشة من النادي الأهلي سواء مسؤولين أو جماهير، وأنا في أشد الندم على تصريحاتي ضده".
وأضاف طارق السعيد: "تصريحاتي ضد الأهلي جاءت بأمر من جانب طرف غير مباشر للمستشار مرتضى منصور للعمل داخل الزمالك، وجماهير الزمالك حسستني بالكُفر بعد ارتباط اسمي بالجهاز الفني".

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