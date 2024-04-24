



كشفت وسائل إعلام عراقية، عن صدور حكم بالسجن لإحدى مشاهير التواصل الاجتماعي وهي هديل خالد عبد رشيد الملقبة بـ"أم اللول".

وفي التفاصيل، أصدر القضاء العراقي، حكما بـ"الحبس البسيط" لمدة 4 أشهر على إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المدعوة هديل خالد عبد رشيد، الملقبة بـ"أم اللول".

وجاء في قرار الحكم الصادر عن القضاء العراقي: "المحكمة حكمت على المدانة (أم اللول) بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستنادا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة".

وأشار الحكم إلى أنه "تم إعلانها (تلك الصور والأفلام) وعرضها على أنظار الجمهور".

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق، حقيقة ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل حول منح إمرأة مشهورة على مواقع التواصل تعرف بـ "أم اللول" جوازا دبلوماسيا.

وأكد الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي أو خاص أو خدمة للمدعوة (أم اللول)، ولم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن".

ودعت الوزارة، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".