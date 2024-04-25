الجمعة 26 أبريل 2024
توقيت مصر 05:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غير مستقر.. سعر الدولار الآن بالبنوك بعد ارتفاعه المفاجئ

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن التوقيت الصيفي والشتوي

بعد مغادرة قادتها لتركيا.. حقيقة غلق مكتب حماس في قطر

"كوكاكولا الراعي".. أول رد من الأهلي على الهجوم عليه بسبب فلسطين

الكشف عن جرائم إسرائيلية بشعة ضد المصريين في رفح

دولة عربية تعلن إعـ.ـدام 11 شخصاً وتكشف جريمتهم

"مش عقول اللي بيحصل".. ميدو يكشف واقعة صادمة في تزوير أعمار اللاعبين

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة.. ويرد: أنا مش جمهور أنا معزول

اشترا المقابر سوياً.. من هو الفنان الذي دفن صلاح السعدني بجواره؟

ضبط سعودي يتحرش بالرجال وآخر يسب الذات الآلهية

بعد مغادرة قادتها لتركيا.. حقيقة غلق مكتب حماس في قطر

388129_0
أردوغان وهنية
الخميس، 25-04-2024 01:50 م

 

نفى نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة خليل الحية أن يكون هناك انتقال دائم للمكتب السياسي للحركة من قطر، وأكد أن "حماس" تريد أن ترى دولة قطر مستمرة في دورها وسيطا في المفاوضات الجارية.

 

وجاءت تصريحات الحية في مقابلة مع "أسوشيتد برس" بعد أن غادر معظم القادة السياسيين في حماس، الذين كانوا يقيمون سابقا في قطر، الدولة الخليجية الأسبوع الماضي واتجهوا إلى تركيا، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي.

 

يشار إلى أنه قبل أيام نفى مسؤولان في حركة حماس، التقارير التي أفادت بأن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى.

 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم السبت، أن حركة حماس "تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها".

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.

 

كما نفت حماس أمس الأربعاء ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب حماس الانتقال إلى سوريا.

 

وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا". وأكد طه أن حركته لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو أي من الدول الأخرى.

 

من جهته شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري على أن بلاده ملتزمة بجهود الوساطة في أزمة غزة ولكنها حاليا بمرحلة "إعادة تقييم".

إقرأ ايضا

116-104103-7-57-661x328_700x400

دولة عربية تعلن إعـ.ـدام 11 شخصاً وتكشف جريمتهم

b77410e6-8110-4e53-81ea-c03374d60c42

الكويت.. متعاطي يتقدم بشكوى للشرطة ضد تاجر مخدرات لغشه في البضاعة!

8e470947-5f5e-478b-b0be-3e81b3ed455f

مصرية إسكندرانية.. من هي نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا التي تدعم إسرائيل وتقمع التظاهرات؟

أخبار متعلقة

IMG-20240418-WA0022

سفير مصر الأسبق بتل أبيب: ما فعتله حماس في 7 أكتوبر "مقاومة مشروعة"

أمير-قطرر

سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حماس.. والدوحة ترد