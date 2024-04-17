زيادة غير مسبوقة.. ماذا قال رئيس شعبة الذهب عن الأسعار الفترة القادمة؟

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الوقية وصل لـ2400 دولار.

وأضاف "ميلاد"، خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أننا في هذا العام على موعد مع أسعار كبيرة في سوق الذهب، وبعض المحللين يؤكدون على أن هناك زيادات أخرى في سوق الذهب خلال الفترات المقبلة، مشددًا على أن هذه الأرقام وارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمي ينعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلي.

وأوضح أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، مؤكدًا أن الذهب مخزون ذا قيم واستثمار طويل المدى ولا ينصح أن يتم شراء الذهب وبيعه بعد فترة قريبة.

وأضاف أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنيين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه، متوقعا زيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام.