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ضربوني في الفصل.. النيابة تحقق في اعتداء طالبين على معلمة

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ارشيفية
الخميس، 25-04-2024 11:56 ص

 

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على "معلمة" داخل الفصل بسبب منعها من ضرب زميلهم.

طلبت النيابة استدعاء المعلمة المجني عليها لسماع اقوالها حول ملابسات الواقعة وكيفية تعدي الطالبين المتهمين عليها، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الحادث واستدعاء شهود العيان من طلاب الفصل.

وأشارت التحقيقات أن معلمة أبلغت مباحث قسم الشيخ زايد ثان بتعرضها للضرب من طالبين بالصف الثاني الثانوي قدمت تقريرا طبيا يفيد ما لحق بها من اصابات من تمزق بأربطة الكتف وإصابة بالركبة بعدما انهال عليها الطالبان ضربا.

وقررت المعلمة في أقوالها بمحضر الشرطة أنها أثناء الحصة شاهدت المتهمان يعتديان على زميلهما الثالث وعندما منعتهما تعديا عليها بالضرب في الفصل.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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