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بعد الهزيمة الثقيلة.. هجوم إنجليزي واسع على محمد صلاح

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صلاح
الخميس، 25-04-2024 11:46 ص

 

خلال الساعات الأخيرة، تعرض محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لانتقادات شديدة بعد الهزيمة أمام إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2023-2024.

 

جيمي كاراجر، المدافع السابق للفريق، أعرب عن انتقاده لصلاح وبعض زملائه بعد الخسارة، مشيرًا إلى أن صلاح بات بعيدًا عن مستواه العادي هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، وأشار إلى أنه تسبب في الركنية التي أدت إلى الهدف الثاني لإيفرتون.

 

من جهة أخرى، انتقدت شبكة "بي بي سي" أداء صلاح، مؤكدة أنه ارتكب العديد من الأخطاء خلال اللقاء.

 

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن إدارة ليفربول تسعى لإنهاء المفاوضات مع فينورد الهولندي من أجل التعاقد مع آرني سلوت كمدرب جديد للفريق، وذلك لخلافة يورجن كلوب.

 

تأتي هذه التطورات في وقت توقف فيه رصيد ليفربول عند 74 نقطة في المركز الثاني بعد هذه الهزيمة، مع خوض الفريق مباراتين أقل من المتصدر أرسنال الذي يحتل المركز الأول بفارق ثلاث نقاط.

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