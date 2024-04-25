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دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن التوقيت الصيفي والشتوي

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الخميس، 25-04-2024 01:50 م


حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في حكم التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار، الذي سيبدأ العمل به اليوم الخميس.

 

وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين قائلة: "مسألة التوقيت الصيفي من الأمور الاجتهادية التي يُناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهلُ الحِلِّ والعقد في الأمة، ولولي الأمر الحق في الإلزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، شريطة ألا يُفوت العمل به مصلحة معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرا لخلق الله ولا تعديا لحدود الله".

 

وأضافت: "من المقرر أن الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى، وقد خلقهما الله لإيجاد التوازن الكوني المتسق مع طبيعة المخلوقات في حركتها وسكونها، وهذا الخلق الرباني المحكم لا يقدر على تغييره أحد ولا يمكن لمخلوق أن يعبث بنظامه، فهو آية من الآيات التي استقلت بإيجادها يد القدرة الإلهية".

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