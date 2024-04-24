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قصة حب انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز المحلة

قصة حب انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز المحلة

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ارشيفية
الأربعاء، 24-04-2024 11:31 ص

 

جريمة قتل مأساوية كتبت نهاية لقصة حب جمعت بين "أ. ع. ع" وزوجته "ر. م. ع"، حيث أقبل الزوج على قتل زوجته بسبب غيرتها عليه، بمدينة المحلة.

قصة حب جمعت بين الفتاة وحبيب العمر لعدة سنوات تكللت بالزواج، فلم تكن تتخيل الفتاة أن تكون نهايتها ستكون على يد زوجها بسبب غيرتها وحبها الشديد له.

الزوجين كانت تربطهما علاقة حب قوية وأنجبا طفلا منذ عدة أشهر وحياتهما كانت تتسم بالهدوء والسكينة.

أما تفاصيل الواقعة فقد بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وانتقلت مباحث قسم ثاني المحلة بمحافظة الغربية، إلى مكان الحادث حيث تبين مقتل "ر. م" 22 سنة، من مواليد مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على يد زوجها "أ. ع".

وأكدت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم، وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل بعد مواعيد عمله فانهال عليها طعنا بسكين المطبخ.

والد الضحية من جانبه روى تفاصيل الواقعة: عرفت من شقيق بنتي أنها سألته سؤال واحد.. انت تأخرت ليه؟.. وكان فيه خلافات بينها وبين زوجها أحمد من أسبوع بسبب تكرار تأخير الزوج عن ميعاد عودته من العمل اللى اتعود عليه.

يواصل الأب: يوم الوفاة حدثت بينهما مشادة في محل عمله وبعدها أخدها زوجها هي والطفل إلى المنزل وأصر على ترك ابنه الرضيع لدى والدته وأخدها وصعدوا إلى شقتهم وحينها دار شجار بينهما وتطاول عليها بالضرب، وتطورت المشاجرة وبعدها أحضر سكينًا وطعنها في القلب، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

بعد الواقعة علمت أسرة الشاب تفاصيل الواقعة، في حين لم يعلم والد الضحية بجريمة القتل إلا في اليوم التالي، حينها تم إبلاغ قوات الشرطة التي حضرت إلى مسرح الجريمة وألقت القبض على الزوج المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

بدورها قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نسب إليه من اتهام بالقتل العمد.

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