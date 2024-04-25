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"كوكاكولا الراعي".. أول رد من الأهلي على الهجوم عليه بسبب فلسطين

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الخميس، 25-04-2024 01:50 م

 

 

رد مصدر في النادي الأهلي على الأزمة المثارة بسبب انتقادات الجماهير للنادي بسبب رعاية "كوكاكولا" للفريق، وهي من الشركات الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال مصدر من النادي الأهلي في تصريحات لموقع "القاهرة 24": لا نعلم سبب الحملة الشرسة على النادي الأهلي في التوقيت الحالي، ولا نعلم من وراءها وإلى ماذا تهدف؟.

 

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن النادي الأهلي دائمًا ما يُساند القضايا الوطنية وقضايا الأشقاء العرب على مر تاريخه، وليس في الأزمة الحالية فقط، لكن البعض يحاول اختلاق الأزمات.

 

وتابع المصدر: منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي، والأهلي يقف بجوار الأشقاء في فلسطين، وهو ما ظهر جليًا من خلال منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قوافل المساعدات التي نظمها النادي إلى قطاع غزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل التنموي.

 

وأكد المصدر، أن النادي الأهلي كان ولا يزال حريصًا على دعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، غير أن النادي ومجلس إدارته يلتزمان بتعاقدته التي أبرمها قبل بداية الأزمة من الأساس.

 

واختتم المصدر تصريحاته: بعد انتهاء التعاقد الحالي -والذي سيؤدي إلى تغريم الأهلي حال فسخه التعاقد وتحمله أمولًا إضافية قيمة الشرط الجزائي- سيكون النادي الأهلي قادرًا على تقييم كافة الأمور فيما يخص التعاقدات الجديدة، واتخاذ القرار المناسب.

 

ودشن عدد من جماهير الأهلي، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمطالبة إدارة القلعة الحمراء بفسخ التعاقد الإعلاني مع شركة المشروبات الغازية كوكاكولا.

 

وتحت هاشتاج بعنوان "افسخ التعاقد يا أهلي"، نشر عدد من جماهير الأهلي عدة منشورات طالبوا فيها إدارة النادي بضرورة إلغاء التعاقد الإعلاني، والذي يظهر من خلاله شعار النادي الأهلي على عبوات المياه الغازية التي تصنعها شركة كوكاكولا.

ورفع المشاركون من جماهير الأهلي في الهاشتاج شعار "الدم واحد"، وذلك في إشارة إلى تضامنهم مع شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث ربطت الجماهير المشاركة في الهاشتاج بين شهداء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وشهداء جماهير الأهلي في واقعة ملعب بورسعيد الشهيرة والبالغ عددهم 74 شهيدا.

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