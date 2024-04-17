سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حماس.. والدوحة ترد





هدد عضو الكونجرس ستيني هوير، اليوم الثلاثاء، دولة قطر التي تتوسط مع مصر في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإعادة تقييم علاقة بلاده معها.

وقال النائب الأمريكي: إذا لم تبلغ قطر حماس أنه إذا استمرت المنظمة الفلسطينية المسلحة في عرقلة التقدم نحو إطلاق سراح الأسرى وإقامة وقف مؤقت لإطلاق النار فستكون هناك عواقب".

من جانبها، أبدت سفارة قطر في الولايات المتحدة استغرابها من كلام عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي بشأن أزمة الرهائن في غزة وتهديده بـ"إعادة تقييم" العلاقات الأميركية مع قطر واصفة تصريحاته بأنها غير بناءة.

وأضافت: "قطر هي فقط وسيط، ولا نسيطر على إسرائيل أو حماس المسؤولين تماما عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".