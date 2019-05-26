شيخ الأزهر: ولاية الزوج على زوجته "حماية ورعاية"
بث مباشر.. مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية
فيلم"المؤخرات العارية" يثير ضجة في مهرجان كان+18
هبوط حاد في البورصة السعودية ومكاسب في المصرية
لقاءات مُكثفة للملك سلمان قبل إعلان "وثيقة مكة"
رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشه للكاف
بالمستندات.. الأعلى للإعلام يمنع بث "شيخ الحارة"
السعودية تسقط طائرة حوثية استهدفت مطار الملك عبدالله
3 قتلي في هجوم على كنيسة كاثوليكية
تفاصيل اجتماع الرئيس بوزير قطاع الأعمال
فجر
03:20
شروق
04:58
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:55
عشاء
20:25