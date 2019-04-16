  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
مجلس النواب

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

حقيقة طرد المطرب "عصام كاريكا" من مهرجان بالكويت

فنانة شهيرة تتهم عصام كاريكا بالاعتداء الجنسي عليها

الكونجرس الأمريكى

منظمات حقوقية مصرية تواجه الإخوان فى الكونجرس الأمريكى

علاء مبارك

بالصور.. سر «التغريدة» الحزينة التي حذفها علاء مبارك

أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور

مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

مشعل السديري

كاتب سعودي: 10 مزايا لم يتحلَ بها الرسول

قيادات الإخوان

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

معلم

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الدستور

البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

وتستنجد بـ«السيسي»..

فنانة شهيرة تتهم عصام كاريكا بالاعتداء الجنسي عليها

الصفحة الأخيرة

حقيقة طرد المطرب "عصام كاريكا" من مهرجان بالكويت
حقيقة طرد المطرب "عصام كاريكا" من مهرجان بالكويت

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بفستان مثير.. فنانة شهيرة تؤدي رقصة ساخنة مع مقلد المشاهير

#

فنانة شهيرة:«ممارسة الجنس مقابل الشُهرة»

#

بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

#

بالفيديو.. فنانة شهيرة: أنا ممثلة إغراء ومطلوبة في 6 قضايا

تحرش جنسي

عصام كاريكا

ياسمين نيار

أعلنت الفنانة الجزائرية ياسمين نيّار، عن تعرضها للتهديد بالقتل والتحرش الجنسي من الفنان المصري عصام كاريكا.

وقالت في مقطع فيديو لها : ” تعرضت للظلم من عصام كاريكا، ومسؤول آخر كبير في الوسط الفني بمصر ولن أستطيع ذكر اسمه الآن ولكن سأكشف عنه بعد انتهاء التحقيقات ” .

وأضافت: ” عصام كاريكا طلب مني مبلغ كبير يصل إلى 8 آلاف دولار من أجل لحن لأغنية، واستلم الفلوس ولم يعطيها لي وصار يتحرش بي ولجأت إلى جهاتنا في مصر ولم ينصفوني واعتدوا عليّ وأريد من كل فنانة تعرضت للتحرش أن تضم صوتها لصوتي ” .

وتابعت: ” كنا نريد أن نقدم شيء جيد ونعشقه من طفولتنا وهو الفن بدون أن يتم الاعتداء علينا جنسيًا، وكان لدي حلم منذ الطفولة وأردت تحقيقه لوالدتي بأن تراني نجمة، وصارت شيء، ولكن الفتاة ليست لعبة ، فهي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والخالة والجارة وهي أساس المجتمع دعوها تعيش حياتها لكي تعطي أجمل ما لديها ودعوا الفن للفن فقط وليس بوابة للدعارة ” .

واستطردت: ” كل بنت تعرضت لموقف مثل الذي تعرضت له تضم صوتها لصوتي لكي نقول لا للعنف ولا لاستغلال المعنوي والجسدي والجنسي، وأريد من العدالة والقوات المصرية أن تقف معي وتسمع حكايتي وتنصفني إذا أنا مظلومة وأنا مظلومة وانظلمت كتير في مصر وأنا أعلم أن المصريين جدعان ولدي جمهور مصري كبير أوجه له التحية ولكل جمهوري في الوطن العربي قفوا إلى جانبي وساندوني ” .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد
» وفد عراقي ضخم يزور السعودية
» نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي
» عقوبات مالية قاسية ضد الأهلي
» السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث
» «ميسي» يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا
» التحقيقات الأولية تكشف سر حريق «نوتردام»
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76
» جمال مبارك يدافع عن نفسه أمام المحكمة:«أنا متقبل..دول ذنبهم إيه؟»
» التبرعات لترميم كاتدرائية باريس تصل لمبلغ خيالي
» عاهل الأردن عن "صفقة القرن": لن نقبل أي ضغوط

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار