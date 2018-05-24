أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال نشطاء في مصر

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أمريكا

مصر

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اعتقال

السيسي

أبلغ نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلق واشنطن إزاء اعتقال نشطاء بعينهم احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين مؤخرا، حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض.

 وجاء في بيان البيت الأبيض أيضا :" عبّر بنس عن دعمه لإطلاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي".

وأشار البيان إلى أن "بنس" أعرب خلال اتصال هاتفي مع السيسي "عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر"، وفق وكالة "رويترز".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من "مايك بنس" نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا قالت فيه: إن "بنس" أعرب خلال الاتصال عن حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية مع مصر، وذلك في ظل دورها المحورى في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا في هذا الإطار دور مصر في تهدئة الأوضاع في غزة".


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