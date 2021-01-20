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عادل خطاب: سيف الإسلام القذافي رجل ليبيا إلى الإستقرار

سيف
سيف الاسلام
 
الأربعاء، 20-01-2021 01:34 ص المصريون
قال المحلل السياسي الليبي "عادل خطاب" ان نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يُعتبر من رموز ليبيا الذين تم القبض عليهم بعد سقوط نظام القدافي سنة 2011 وتم اعتقاله في مدينة الزنتان وهو اثناء  محاولة منه للهروب إلى النيجر، وكانت محكمة في طرابلس قد قضت غيابياً بإعدامه رمياً بالرصاص في عام 2015 بعد محاكمة خضع لها.
ورغم الانتقادات التي يواجهها، لا يزال هناك كثير من المؤيدين  له في ليبيا، وقد يدفع هذا الدعم الشعبي سيف الإسلام إلى محاولة العودة إلى المشهد السياسي كلاعب أساسي من جديد، بعد التطورات التي شهدتها البلاد على الصعيد الأمني والسياسي.
واضاف خطاب، ان اسم سيف الإسلام القذافي على الساحة، كمنافس محتمل على السلطة، وسط توقعات بزخم كبير تشهده انتخابات رئاسية وبرلمانية تُقبل عليها البلاد. حيث أنه وبعد مضي سنوات عجاف من التدخل الخارجي الذي دمّر ليبيا، حان الوقت لأن يستلم رجل محنك سياسياً قيادة البلاد لتوحيد المناطق المفرقة وإخراج الأجنبي خارج البلاد.
ويختلف الليبيون أيضا حول حظوظ سيف الإسلام في تولي السلطة في بلاده، فبعضهم يرى بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، أنه الأوفر حظاً بينما يرى آخرون عكس ذلك تماما، لكن تبقى الحقيقة وهي أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب الليبي الذي يريد وجهاً مألوفاً غير متصلاً بالحكومة الحالية.
واكد خطاب، أن سيف الإسلام لديه كل الإمكانيات السياسية لقيادة البلاد في السنوات القادمة، كذلك خبرته الطويلة.
 وأنه هناك أعوان له في السياسة وشؤون الحكم، وفرصة نجاحهم في حل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية كبيرة، بعد إخفاق الساسة وجميع الحكومات بعد الثورة.
والحقيقة هي أن ليبيا محتاجة الى شخصية محنكة وذو خبرة سياسية لقيادة البلاد.
حيث يبقى سيف الإسلام أهم شخصية موجودة والجميع يعلم أنه مثال للنزاهة والوطنية والخبرة والحنكة، حتى مناصري ورجال فبراير (ثورة 2011 ) يعرفون ذلك تمام المعرفة.
 

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