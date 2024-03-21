أول بطولة يخسرها ليفربول هذا الموسم

مرارة بين لاعبي ليفربول بعد الهزيمة

رحيل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول بختام هذا الموسم أصبح أمراً مؤكداً، وهذا يعني أن الجماهير تتمنى أن ينهي الرجل الموسم بشكل أسطوري حاصداً كافة البطولات!

خاب هذا الحلم خاصة بعد الخروج الأول هذا الموسم من إحدى البطولات التي كان يتنافس عليها النادي الإنجليزي وهي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بجانب بطولة كأس بجانب كأس الرابطة والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوربي هي البطولات التي ينافس عليها ليفربول هذا الموسم.

نجح ليفربول بالفعل في حصد لقب كأس الرابطة منتصراً على تشيلسي في اللحظات الأخيرة من المباراة برأس فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 من الوقت الإضافي.

أما عن وضع الفريق في الدوري الإنجليزي، فهو بالتأكيد صعب للغاية حيث يواجه الفريق منافسة شرسة من الأرسنال والسيتي.

يحل نادي أرسنال حالياً في المركز الأول برصيد 64 نقطة، يليه ليفربول بنفس الرصيد ولكن يتفوق الجانرز في عدد الأهداف، ثم يحل السيتي بفارق نقطة واحدة في المركز الثالث.

ستشهد الجولة التالية في الدوري الإنجليزي قمة مميزة ما بين فريقي أرسنال والسيتي وسوف يتحدد على أساس هذه القمة ترتيب الفرق الثلاثة في مقدمة الجدول.

يتابع مشجعو كرة القدم المصريين مباريات فريق ليفربول لاهتمامهم بأداء النجم المصري محمد صلاح الذي وصل لآفاق لم يصلها أي لاعب مصري محترف من قبل.

الاحتدام الكبير والمنافسة بين فرق المقدمة أشعل المراهنات عبر موقع ميل بيت مصر والذي يتخصص في تقديم خدمات المراهنة على مباريات كرة القدم الكبرى.

كذلك، يتيح الموقع الرهان على مجموعة كبيرة من الرياضات الأخرى مثل كرة اليد وكرة السلة ومباريات الملاكمة والمصارعة أيضاً.

صراع شديد على بطاقات نصف النهائي

التنافسية الكبيرة والمباريات الممتعة ليست أمراً جديداً على بطولة دوري الأبطال الأوربية. ومع ذلك، فمباريات دور 8 هذا الموسم تأتي مميزة للغاية.

يواجه فريق أرسنال – والذي يحظى بأفضل مواسمه منذ عقود – فريق البايرن الذي عاني من انتكاسة بسيطة منذ عدة جولات أفقدته عدداً من النقاط في الدوري المحلي.

البايرن سيربح بكل تأكيد إذا كانت الخبرة هي العامل المرجّح الوحيد، لكن يتفوق الأرسنال في اللعب الجماعي والحلول الفردية.

وفي المباراة الثانية يواجه العملاق الأسباني ريال مدريد العملاق الأوربي مانشستر سيتي! مباراة مكررة من بطولة العام الفائت.

في العام الماضي، نجح السيتي في العودة بنقطة من مدريد، وتمكّن لاحقاً من حسم المباراة على ملعبه برباعية نظيفة. فهل نشهد سيناريو مماثلاً هذا العام؟

ليست هذه هي المباراة الوحيدة المكررة، فلدينا أيضاً مباراة باريس سان جرمان وبرشلونه التي حسمها ذات مرة الكتالونيين بوجود ميسي بسداسية مقابل هدف وحيد!

الوضع مختلف هذا العام، فالفريق الباريسي خطاه أكثر ثباتاً وتشكيلته أكثر مرونة وخبرة من نظيرتها الكتالونية والتي يقودها تشافي الراحل بحلول نهاية الموسم.

والمباراة الأخيرة ستجمع ما بين أتليتكو مدريد وبروسيا دورتمند والفريقان في حالة من التذبذب الواضح للمستوى والذي يؤثر سلباً عليهما في دورياتهما المحلية.

ستقام جولات الذهاب بين هذه الفرق في 9 و10 من شهر إبريل القادم، بينما ستقام مباريات العودة في 16 و17 من نفس الشهر.

انتصار في توقيت ممتاز للبارسا والريال يتزعم

نجح نادي برشلونة في العودة بثلاثة نقاط ثمينة من المتروبوليتان مدريد في مباراته أمام أتليتكو مدريد بعد انتصاره الحاسم بثلاثية نظيفة.

رفع البارسا رصيده بهذا الفوز ليصل إلى النقطة 64 مطارداً غريمه التقليدي نادي ريال مدريد والذي ينفرد بالصدارة حالياً برصيد 72 نقطة.

ريال مدريد هو الآخر أدى أداءاً مميزاً في جولتيه الآخيرتين ناجحاً في الانتصار برباعية في كل جولة من هذه الجولات فيحقق الفوز الأول على سيلتا فيجو برباعية نظيفة، بينما الفوز الثاني جاء أمام أوساسونا برباعية مقابل هدفين.

الجولة الثلاثين من الدوري الأسباني ستكون هادئة بعض الشيء حيث تفتتح الجولة بمباراة غرناطة وقادش، ويليها مباراة خيتافي وإشبيلية.

وبعدها تأتي مباراة ألميريا وأوساسونا ثم مباراة فالنسيا ومايوركا ويواجه النادي الكتالوني فريق لاس بالماس في مباراة يتوقع الجمهور البرشلوني حسم نقاطها بسهولة.

وفي المباراة التالية، يقابل فريق سيلتا فيجو نادي رايو فاليكانو ويواجه فريق جيرونا فريق ريال بيتيس ثم يواجه فريق آلافيش فريق ريال سوسيداد.

وتختتم هذه الجولة بمواجهة بين فريقي ريال مدريد وأتليتك بلباو، ثم المواجهة الأخيرة في الجولة بين فريقي فياريال وأتليتكو مدريد.

مباراة أتليتك بلباو ستكون صعبة بكل تأكيد للملكي، حيث يحل أتليتك بلباو رابعاً في ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة متقدماً عن أتليتكو مدريد المترنّح.

Meta Title: أول بطولة يخسرها ليفربول هذا الموسم

Meta Desc: خروج حزين لليفربول من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وجولات مثيرة في دوري أبطال أوربا وبرشلونه يعود بانتصار ثمين أمام أتليتكو مدريد