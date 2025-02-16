خبراء يكشفون سر قفزة الدولار في البنوك.. هل يصل 55 جنيهًا؟

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال اليومين الماضيين وخاصة في تعاملات نهاية الأسبوع الماضين وسط مخاوف من تبعات تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين على الاستقرار بالمنطقة.

خروج بعض الأموال الساخنة

أرجع مصرفيون في بعض البنوك، ارتفاع سعر الدولار أمس إلى وجود ضغوط على الجنيه بفعل خروج بعض الاستثمار الأجنبي غير المباشر من أذون الخزانة المحلية المصرية، بفعل حالة القلق بالمنطقة.

كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كثف خلال الأسبوع الجاري بخطتها لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وسط رفض قاطع من الدولتين.

وقال أحد رؤساء البنوك للشرق، أن حجم الطلب على الدولار في الإنتربنك "سوق بين البنوك لشراء وبيع الدولار بينها ويشرف عليها البنك المركزي المصري" ارتفع عن الطبيعي خلال أمس ليعكس تمويل خروج بعض الاستثمار الأجنبي من أدوات الدين المحلية.

وتتسبب الأموال الساخنة في زيادة مرونة سعر الصرف ففي حال دخولها تعزز من قوة الجنيه أما في حال خروجها تؤدي إلى وجود ضغوط على العملة وتراجع قيمة العملة المحلية خاص في حال نقص المعروض.

ويطلق على الاستثمار الأجنبي غير المباشر الأموال الساخنة نظرا لسهولة وخروجه بشكل سريع خاصة في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على العملات المحلية بخلاف الاستثمار الأجنبي المباشر.

خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف تلقت مصر نحو 24 مليار دولار أموال ساخنة للاستثمار في أدوات الدين المحلية "أذون وسندات الخزانة" لتصل إلى نحو 38.17 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وفق آخر أرقام معلنة من البنك المركزي.

هل يستمر صعود الدولار؟

رهن المصرفيون استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الجاري باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة موضحين أن أي أن قلاقل بالمنطقة تنعكس مباشرة على سعر صرف الجنيه.

كانت إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 60% خلال العام الماضي بفعل التوترات بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأدت التوترات إلى وجود إضطرابات بمنطقة البحر الأحمر على أثر شن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على سفن الشحن العالمية بما دفعها إلى تغيير مسار عبورها من قناة السويس إلى رأس الرجاء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار بداية تعاملات الأسبوع عند 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية،استهل سعر الدولار التعاملات عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بنك مصر الحكومي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

الدولار والجنيه الأمريكي

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، جاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك، عند 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع