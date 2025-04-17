كتبها قبل وفاته.. ننشر وصية سعد محمد لاعب الزمالك قبل رحيله

وضع لاعب الزمالك السابق الشاب سعد محمد وصيةه عبر صفحته قبل وفاته بمرض السرطان، وهي الدعاء له بستر العيوب والدعاء له بعد الممات.

وصية اللاعب الراحل سعد محمد

وقال سعد في وصيةه لمحبيه «حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي ، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً، وإن كنت يوماً أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آيه من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين».

وكان لاعب الناشئين في نادي الزمالك سعد محمد اصيب بمرض السرطان منذ سنوات لتنتهي حياته بعد انتصار المرض اللعين عليه.



