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لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة بعد شهر من الاستقرار؟

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الثلاثاء، 04-02-2025 02:23 م

 

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، وذلك بعد شهر من الاسقرار أمام العملة المحلية.

 

وجاء هبوط سعر الجنيه المصري بضغط صعود الدولار أمام كافة العملات الأجنبية مع قرارات ترامب الأخيرة على رأسها قرار فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك خلافاً إلى 10% على الصين ما يزيد التوتر في المنطقة ويغذي مخاوف ارتفاع التضخم.

وباع البنك المركزي المصري أمس أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار بمتوسط عائد 4.25%.

وجمعت مصر الأسبوع الماضي ملياري دولار من إصدارها من سندات دولية، وسط طلبات لامست 10 مليارات دولار، وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625% ما جاء دون التسعير الأولي البالغ 9.25%.

قبل البنك 17 عرضا بقيمة 1.061 مليار دولار ، بفائدة بلغت 4.25% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.3%% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.28 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي

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