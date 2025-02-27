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تحرك مفاجئ لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك

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تحرك مفاجئ لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك

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الخميس، 27-02-2025 03:22 م

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، تحركات مفاجئًا على الرغم من أنه ليس صعود كبير وسط استقرار العرض والطلب في البنوك.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.66 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.64 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

 

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.51 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما سجل البنك المصري الخليجي 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.54 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.64 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

كما سجل البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار بيعًا وشراءً في أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الشراء 50.58 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.68 جنيه.

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