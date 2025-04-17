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لحظة سقوط إعلامي سعودي مغشيًا عليه على الهواء

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الخميس، 17-04-2025 12:35 م

 

أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض الإعلامي السعودي  عبدالعزيز القرني لحالة إغماء على الهواء مباشرة.

وبحسب المقطع، سقط القرني مغشيا عليه أثناء حديثه عن المدرب الوطني والمدرب السعودي، ثم توقف عن الكلام بشكل مفاجئ وسقط على الطاولة.

وبدت علامات التعب على وجه القرني قبل تعرضه للإغماء؛ فيما علق المذيع، قائلا:" سلامات عبدالعزيز القرني".

ولاحقًا كشف الإعلامي عبدالعزيز القرني عن سبب تعرضه لحالة إغماء مفاجئة على الهواء مباشرة، مطمئنًا المتابعين على حالته الصحية.

وقال القرني في تصريح له: "أنا بخير وأموري طيبة، ما حصل مجرد وعكة صحية بسيطة سببها الإرهاق والإجهاد، مع شرب كمية كبيرة من القهوة قبل البرنامج".

وأضاف "كانت حالة عرضية استمرت لدقائق ومرت على خير، والحمد لله أنا الآن في صحة جيدة".

وكان القرني قد سقط مغشيًا عليه خلال ظهوره عبر القناة الرياضية، أثناء حديثه عن المدرب الوطني، حيث توقف عن الكلام فجأة وسقط على الطاولة في مشهد أثار قلق المتابعين.

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