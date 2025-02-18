مفاجأة في سعر الدولار اليوم ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء

في مفاجاة غير متوقعة بعد الفزة التي شهدها سعر الدولار أما الجنيه المصري الأيام الماضية، تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم ، في البنوك وشركات الصرافة.

وفي وقت سابق، توقعت فيتش سوليوشنز احتمالية تعافي الجنيه المصري إلى مستوى 48.5 جنيه للدولار، في حال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، مع تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاء توترات البحر الأحمر، التي أدت إلى تراجع إيرادات القناة بأكثر من 50%.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار بداية تعاملات الأسبوع عند 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية،استهل سعر الدولار التعاملات عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بنك مصر الحكومي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

أما في أبوظبي الوطني، جاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك، عند 50.61 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.