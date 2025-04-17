سوء الخاتمة.. ماتت على معصية كبيرة وحُـ.ـرقت في الدنيا قبل الآخرة!

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل مثيرة في العثور على جثة سيدة متفحمة ملفوفة في سجادة بقطعة أرض زراعية بمدينة أوسيم حيث تبين أن الجثة لثلاثينية مسجلة آداب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها سبق اتهامها في عدة قضايا آداب وأنها تعرفت على شاب أقامت معه علاقة آثمة بعد ما اتفقا على سهرة حمراء داخل شقته تخللها تعاطيهما للمواد المخدرة "هيروين" إلا أن جرعة مخدر زائدة "اوفر دوز" أنهت حياة السيدة وفوجئ بها الشاب جثة هامدة.

وأضافت التحقيقات أن الشاب خشي من المساءلة القانونية فقرر التخلص من الجثة وقام بلفها في سجادة واستعار سيارة صديقه وانتظر حلول الليل ثم تخلص منها بإلقائها في قطعة أرض زراعية بأطراف البلد.

ولم ينته الأمر إلى هذا الحد حيث مع الخيوط الأولى لفجر اليوم التالي عثر 3 رعاة أغنام على جثة السيدة وخشية التورط قرروا عدم ابلاغ الشرطة وأشعلوا النيران في الجثة لإخفاء ملامحها.

وقرّرت النيابة حجز صديق الفتاة ورعاة الاغنام 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة وسط أرض زراعية فى أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الفتاة، وتبين أنها كانت بصحبة شخص لتعاطى المواد المخدرة، وفارقت الحياة لتعاطيها جرعة زائدة، وعقب وفاتها قرر الشخص الذى كان بصحبتها التخلص من الجثة، فنقلها إلى أرض زراعية مكان العثور عليها.

وكشفت التحريات أن 3 أشخاص أثناء رعى الأغنام عثروا على الجثة، فأشعلوا النار بها، حتى لا يتم التحقيق معهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.