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رقم غير مسبوق.. قفزة مفاجئة وغير متوقعة في سعر الدولار

الأحد، 06-04-2025 03:23 م

 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أبريل 2025، للبيع والشراء داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة باستثناء البنك المركزي، الذي واصل استقراره، وخلال السطور التالية نرصد التحديثات الرسمية لسعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار قيمة 50.52 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار قيمة 51.19 جنيه للشراء، وقيمة 51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم قيمة 51.22 جنيه للشراء، وقيمة 51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار قيمة 51.22 جنيه للشراء، و 51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار قيمة 51.17 جنيه للشراء، و 51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار قيمة 51.17 جنيه للشراء، و 51.27 جنيه للبيع.

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