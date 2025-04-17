سعر الدولار يقفز في جميع البنوك ويكسر الـ 51 جنيهًا

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا بعد يومين من التراجع فى التعاملات بالبنوك المصرية، حيث تخطى الـ 51 جنيهًا في جميع البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع وفى بنك مصر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.04 جنيه للشراء 51.14 البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.03 جنيه للشراء 51.13 البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.03 جنيه للشراء.

51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.04 جنيه للشراء.

51.14 جنيه للبيع.