فيديو.. الكشف عن جنسية المرأة التي صفعت رجل أمن في الحرم

أوضحت شرطة
منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء
امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه تم مباشرة الواقعة في حينه واستكمال
الإجراءات النظامية حيالها.
ووفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن
المرأة تحمل الجنسية الباكستانية، مشيرين إلى أنه تم القبض عليها.
وأظهر الفيديو رجل أمن يعترض طريق امرأة
ويوبخها لعدم التزامها بالتعليمات، فيما قامت المرأة بصفعه على وجهه الأمر الذي رد
عليه برد الصفع لها والاعتداء عليها.
وأثارت الواقعة جدلا كبيرا بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، وأراء مختلفة بين مؤيد رد فعل رجل الأمن وبين رافض لذلك.
الله يجازيهم خير ويحفظهم من
هالسلق اللي ما تعرف احترام ولا نظام
يبذلون جهدهم في خدمة المعتمرين، ومع ذلك يبتلون بأشكال مثلها! عارفة أن المشي ممنوع، لكنها بعناد وقلة أدب تتحدى النظام، وبكل بجاحة تمد يدها على رجل أمن واقف 12 ساعة وهو صايم !!!
بكل صراحة،… pic.twitter.com/wGUcu13pT1