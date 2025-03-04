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عمرة رمضان.. سعر الريال السعودي في السوق السوداء

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الثلاثاء، 04-03-2025 01:57 م

 

تزامنًا مع "عمرة رمضان" حيث يقبل الكثير من المصريين على السفر للمملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة، شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه استقرارًا اليوم.

 

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

 

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.48 جنيه، و13.52 جنيه سعر بيع الريال.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

 

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.44 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

 

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.40 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

 

قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.42 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.35 جنيه للبيع.

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