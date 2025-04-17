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شاهد.. مشاجرة بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب لهذا السبب

م
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الخميس، 17-04-2025 12:51 م

 

 

وثق مقطع فيديو، حدوث مشاجرة بين عدد من الأعضاء داخل مجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامي للحكومة للعام 2023/2024.

وأظهر الفيديو، وقوع مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من النواب داخل قاعة مجلس النواب، ووصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبدأ المشاجرة النائب ضياء الدين داوود، فيما حاول باقي الأعضاء التدخل لفض الاشتباك والسيطرة على الموقف، حسبما أبان الفيديو.

وكانت هذه الجلسة خلال مناقشة الحساب الختامي للحكومة للعام 2023/2024، واعترض عدد كبير من أعضاء المجلس على البيان ما أثار حالة من الجدل داخل الجلسة.

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