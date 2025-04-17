رسالة نـ.ـارية من علاء مبارك لـ محمد رمضان: استرجل

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ارتداء بعض الفنانين المصريين ملابس تشابه تلك التي ترتديها النساء، وذلك في أول تعليق له على أزمة ملابس الفنان محمد رمضان خلال حفلة أمريكا.

ظاهرة جديدة

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "لدينا في مصر فنانين حققوا شعبية ونجاحات كبيرة لكن الملاحظ منذ فترة أننا أمام ظاهرة جديدة و تقاليع غريبة وعجيبة تنتشر بشكل كبير في عدد من الفنانين الرجال اللي بنحبهم ونتابع أعمالهم والتى لا تتوافق مع ثقافتنا وتقاليدنا الشرقية وبعيدة كل البعد عن عاداتنا كمجتمع مصرى ؛ منهم من تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة ظهورهم في الحفلات بملابس غريبة لا تليق " بالرجال"، وأصبحنا نشاهد منهم من يلبس حلق في الأذن !! البعض يقول أنها حرية شخصية و مواكبة للموضة و كل شخص حر يفعل كما يشاء ! ".

ملابس النساء

وتابع: "الحقيقة الواحد مش قادر يفهم و يستوعب موضة أيه وزفت أيه وحرية أيه و تغيير أيه ومواكبة أيه تخلى فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن و يرتدوا ملابس تشابه ملابس النساء !! المفروض أن الفنان والنجم شخصية عامة وحريته الشخصية تكون داخل بيته يلبس اللي يلبسه في بيته لكن خارج باب بيته المفروض يكون قدوة بتصرفاته ومظهره وفنه وبتقديم فن محترم وراقى مع الأخذ في الاعتبار أن آلاف من الشباب المحب لهم قد يقوم بتقليدهم ".

حلق في الأنف

وأضاف: "الخطوة الجاية ربما نشاهد حلق في الأنف ثم في أماكن أخرى عشان مواكبة الموضة هو في أيه ؟ هو أحنا رايحين على فين و هى معايير الرجولة والفن تغيرت وأحنا ما خبرش ولا أيه !!".